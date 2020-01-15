Gaziantep'te hastalara kuaförlük hizmeti

15.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:26

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 40 Nolu Turizm, Otel, Güvenlik, Organizasyon ve Danışmanlık Faaliyetleri Meslek Komitesi, Gaziantep Kuaförler Odası arasında imzalanan protokolle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Hizmet Binasında tedavi gören hastalara kuaförlük hizmeti sağladı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol GTO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bay ile Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinan Bay, tedavi gören hastaların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Şehrin ticari hayatına katkı sağlamak, sorunları masaya yatırıp çözüm önerileri getirmek istediklerini ifade eden Bay, "Fakat biz bu sorumluluğumuzun yanında şehrimizin sosyal ve toplumsal hayatına da dokunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA