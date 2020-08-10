Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramada, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA