Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet
Haberler » Güncel » Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet - Haber

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

18.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:40
Gaziantep'te FETÖ'nün

'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hepsi tutuksuz olan 7 sanıktan Arslan Bülbül, , M.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanıklar Cihan Kara, İsmail Akgül ve Arslan Bülbül'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Y.K. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar A.D, M.K. ve M.K'nin ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler