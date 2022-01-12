Gaziantep'te evin terasında mahsur kalan inek vinçle indirildi
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tek katlı evin terasında mahsur kalan inek vinç kullanılarak indirildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tek katlı evin terasında mahsur kalan inek vinç kullanılarak indirildi.
Yanlızbağ Mahallesi 31. Sokak'taki tek katlı bir evin terasına çıkan inek inemeyince, durum itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden indirdi.
İlginç görüntülerin yaşandığı olayda ineğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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