Gaziantep'te evin terasında mahsur kalan inek vinçle indirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te evin terasında mahsur kalan inek vinçle indirildi

Gaziantep'te evin terasında mahsur kalan inek vinçle indirildi
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tek katlı evin terasında mahsur kalan inek vinç kullanılarak indirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tek katlı evin terasında mahsur kalan inek vinç kullanılarak indirildi.

Yanlızbağ Mahallesi 31. Sokak'taki tek katlı bir evin terasına çıkan inek inemeyince, durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden indirdi.

İlginç görüntülerin yaşandığı olayda ineğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title