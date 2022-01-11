Gaziantep'te aranan FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te aranan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep'te aranan FETÖ üyesi yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan D.P'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Saklandığı adreste ekiplerce yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

 Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title