Gaziantep'te aranan FETÖ üyesi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan D.P'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Saklandığı adreste ekiplerce yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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