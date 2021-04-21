Gaziantep'te 70 kilogram kaçak tütün ve 949 bin 300 makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te 70 kilogram kaçak tütün ve 949 bin 300 makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 70 kilogram kaçak tütün ve 949 bin 300 makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te gümrük kaçağı 70 kilogram tütün ve 949 bin 300 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 70 kilogram tütün ve 949 bin 300 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'nde R.Ş'nin iş yerinde gümrük kaçağı tütün ve makaron satışı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 70 kilogram kaçak tütün, 949 bin 300 makaron, 1480 sigara kağıdı ve 33 paket nargile tütünü ele geçirdi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Hakan Arslan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 70 kilogram kaçak tütün ve 949 bin 300 makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:39:11. #1.14#

title