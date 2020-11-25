Gaziantep'te, 448 kişiye koronavirüs cezası
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Gaziantep'te, 448 kişiye koronavirüs cezası

25.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:22
Gaziantep'te, 448 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 448 kişiye idari para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 448 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde; sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 448 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 19 kişi ise 3150'şer lira idari para cezası kesildikten sonra, yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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