Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı
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Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı

Gaziantep'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

18.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:44
Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı

'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin vatandaşları tehdit ederek para aldıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelileri bir kafede vatandaşın tehditle parasını gasbetmeye çalışırken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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