Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
28.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:38
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 iş yerinden ve bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 iş yerinden ve bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, ilçede 2 iş yerinden ve 1 bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 35 suç kaydı bulunan ayrıca hırsızlık suçundan yakalama emri ile aranan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu