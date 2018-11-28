Gaziantep'te 165 Bin Öğrenciye Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep merkez ve ilçelerdeki okullarda başlattığı "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimleri' ile son 2 yılda 165 bin öğrenciyi eğitimlerle bilgilendirdi.

Eğitim çalışmalarında her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kent bırakmak adına atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşümün öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

2015-2016 eğitim öğretim döneminde "Toprak ve Su'nun Maceraları" isimli animasyon filmi ile yola çıkan ekipler, toplamda 40 bin öğrenciye eğitim verdiler. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ise 70 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimleri veren ekipler, eğitimlerde animasyon CD'si, ajanda, yeşeren çiçek, açan kalem, kumbara ve temizlik seti gibi malzemeler dağıtıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Gaziantep il genelindeki tüm ilköğretim okullarını, anaokulu ve kreşleri kapsayan "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimleri"nin öğrenciler tarafından ilgi görmesi, görsel açıdan desteklenmesi ve akılda kalması amacıyla 'Toprak ve Su' maskotları ile tiyatro oyunu dahil edildi.

2017-2018 Eğitim öğretim döneminde 44 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimleri veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitimleri "Çevre Miras Değil Emanettir" tiyatro gösterimi ve "Geri Dönüşüm" oyunu ile destekledi.

İlçelerde 4 bin 500 öğrenciye ulaşıldı

Ekipler anaokulu ve kreşlerdeki eğitimlerin akılda kalması amacı ile eğitim sonrası "Toprak ve Su"nun maceraları isimli animasyon filmi izletiyor. Program sonunda ise öğrencilere kumbara dağıtılıyor. Eğitimlerine ilçelerdeki ilkokul ve kreşleri de dahil eden ekipler, bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli, Nurdağı, Araban ve Karkamış ilçelerinde 4 bin 510 öğrenciye ulaştı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlaması ile eğitimlere "Ödevimiz Sıfır Atık" tiyatro gösterimi ve "Geri Dönüşüm" oyunu ile destekleyen ekipler, buna "cevrekoruma.com" adresinden ya da "Toprak ve Su" yazılarak Play store ve App storedan ulaşılabildiğini ifade ettiler. - GAZİANTEP