Gaziantep Şehir Tiyatrosu ekim ayında oyunlarını sahnelemeye başlayacak

Birleşimde, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet verecek Şehir Tiyatrosu'nun ekim ayında oyunlarını sahnelemeye başlayacağı açıklandı. Oyunlar, Onat Kutlar Tiyatro Salonu başta olmak üzere Gaziantep Üniversitesi AKS ve Mavera salonlarında sahnelenecek. Her oyunda salonun ilk iki sırası davetiyeyle katılması ön görülen belediye ve üniversite protokolü için ayrılırken prömiyer, gala gösterileri, belediyenin yaptığı şenlik, festival ve özel günlerdeki gösteriler ise ücretsiz olarak vatandaşa sunulacak. Bunun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, diğer büyükşehir belediyelerine göre belirlediği ücret tarifeleriyle vatandaşa en uygun koşulları sağlayacak.

"GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR'E BAĞLI ŞEHİR TİYATROSU EN UYGUN ÜCRET TARİFESİNE SAHİP OLACAK"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya diğer büyükşehir belediyelerinde hizmet veren şehir tiyatrolarıyla görüşülerek ekim ayında faaliyete geçecek Şehir Tiyatrosu'nun ücret tarifeleri görüşüldü. Yapılan istişarelerin ardından Gaziantep Büyükşehir, en uygun ücret tarifeleriyle Gazi şehirlileri tiyatroyla buluşturacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

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