Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap
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Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap

25.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:35

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te coğrafi işaret olarak tescillenen küşleme kebap, kentin "yemeden dönme" lezzetleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te coğrafi işaret olarak tescillenen küşleme kebap, kentin "yemeden dönme" lezzetleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Birbirinden farklı kebap, yemek ve tatlılarıyla iştahları kabartan, çoğu turistin sadece lezzetleri için bile geldiği Gaziantep, tescilli ürün sayısını her geçen gün artırıyor.

Küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan tescil başvurularının geçen hafta kabul edilmesiyle Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürüne sahip hale geldi.

Yemekler arasında bulunan küşleme kebap ise damaklarda bıraktığı tatla ayrı bir yerde bulunuyor.

Koyun ve kuzunun böbrek altı yatağından yaklaşık 250 gram kadar çıkarılan küşleme, az miktarda çıktığı için diğer et ürünlerine oranla daha pahalı satılıyor.

Porsiyonu yaklaşık 60 lira olan kebap, Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği tatlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Etin üzerindeki ince zarı çıkarıldıktan sonra sadece zeytinyağı ve tuz ilave edilip şişlere dizilerek meşe odunu kömüründe pişirilen küşleme, yumuşak haliyle müşterilerine sunuluyor.

"Hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz"

Kentte 60 yıllık küşleme kebap ustası ve işletmeci Halil Kör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küşleme kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu söyledi.

Sadece küşleme yemek için bile kente gelen müşterileri olduğunu anlatan Kör, "Kebabı, yüksek ateşte 10 dakikada müşterilere sunuyoruz. Küşleme kebabına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Yiyen de satan da memnun." dedi.

Halil Kör'ün oğlu İbrahim Kör ise küşleme kebabının coğrafi işaret tescili almasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Küşleme kebabının sadece Gaziantep'te değil yurt içi ve dışında da rağbet gördüğünü aktaran Kör, "İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere işletmemize gelen ziyaretçilerimiz vardı fakat salgından dolayı sadece paket servimiz var. Şu an Gaziantep içerisindeki müşterilerimize hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Küşleme kebabın çok özel bir lezzet olduğunu aktaran Kör, "Kuzunun bonfilesidir. Hayvanın sağ ve sol böbrek altı yatağından yaklaşık 200-250 gram çıkan özel bir ettir. Hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz. Sadece zeytinyağı ve tuz ilave edip şişlere takıyoruz. Özellikle meşe kömüründe 10 dakikada pişiriyoruz. Yanına pişmiş biber ekleyip servis ediyoruz. " ifadesini kullandı.

Filistinli Fadıl Faur ise ilk defa kente geldiğini belirterek, "İstanbul'da yaşıyorum. Küşleme kebabı yemek için Gaziantep'e geldim. Çok lezzetli bir kebap. Tüm herkese bu kebabı tavsiye ediyorum." dedi.

Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap
Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap
Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap
Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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