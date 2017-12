Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96'ncı Yılı

Antep savunmasının önemli isimlerinden Şehit Kamil ile Özdemir Bey, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerle anıldı.



Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk anma programı Şehitkamil Meydanı ve Korusu'nda bulunan Şehit Kamil Anıtı önünde yapıldı.



Anıta, Şehitkamil Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şehitkamil Belediyesi adına çelenk sunuldu.



Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin vatan toprakları üzerinde daha rahat yaşayabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Antep savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Antep savunması dünyada eşi benzeri görülmeyen bir savunmadır. Düzenli ordulara karşı çete savunmasıyla bu memleketi 11 ay savunan ecdadımızı tekrar rahmetle anıyorum. Antep savunasının en önemli çocuk kahramanlarından Mehmet Kamil'in ve annesinin anıtı önündeyiz. Sırf annesinin peçesini açmaya çalışan Fransız'a karşı direnen Mehmet Kamil'in o mücadelesi ve şehadetiyle Antep savunması farklı bir boyut kazandı. Bugün içerisinde bulunduğumuz nimetlerin kıymetini iyi bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Özellikle gençlere seslenmek istediğini kaydeden Başkan Fadıloğlu, "Bu topraklar kolay kazanılmadı, büyük bedeller ödendi. Artık süngüyle yapılan savaşların yerini ekonomik ve bilişim savaşları aldı. Bizler, bizden sonraki nesillerin bu topraklarda daha rahat yaşayabilmesi adına gereken sorumluluğumuzu yerine getirip günün şartlarına göre evlatlarımızı yetiştirmeliyiz. Allah, bir daha savunma yapacağımız günler yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.



Daha sonra öğrenciler, Antep savunması ve kentin düşman işgalinden kurtuluş coşkusunu anlatan şiirler okudu.



Ardından, Antep savunması sırasında milis güçlerini Fransızlara karşı örgütleyip bir süre idare eden "Milis Albayı" unvanlı Özdemir Bey'in Asri Mezarlık'taki kabri önünde tören yapıldı.



Burada Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin, dua etti.



Törenlere, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Garnizon Komutanlığı temsilcisi Tankçı Albay Arif Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.