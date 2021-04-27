Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur edilmiştir
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Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur edilmiştir

Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur edilmiştir
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Spor

GAZİANTEP Futbol Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi yasa dışı bahis iddiaları üzerine kadro dışı bırakılan 3 futbolcunun mağdur olduklarını açıkladı.

GAZİANTEP Futbol Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi yasa dışı bahis iddiaları üzerine kadro dışı bırakılan 3 futbolcunun mağdur olduklarını açıkladı. Kulüp yönetimi konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan futbolcuların yeniden kadroya dahil edildiklerini açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncuların yeniden takımla birlikte çalışmaya başladığının altı çizildi. 3 oyuncu hakkında ileri sürülen konu hakkında Gaziantep Futbol Kulübü, oyunculardan savunma talep ettiklerini ifade ederek, gerekli belgelerin de kulüp yetkililerine sunulduğu belirtildi.FUTBOLCULAR SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDUOlayla ilgili ismi geçen Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in savcılığa şikayete bulunduklarının aktarıldığı açıklamada, futbolcuların, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönünde olduğu ifade edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan, kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır. Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.  Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak, hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır.  Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek, adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır.  Olayla ilgili adli makamlarımızın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmalar sürmeye devam edecektir. Gaziantep Futbol Kulübü olarak; bu olayın bir an önce tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz" denildi.


- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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