Gaziantep FK: 1-2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Figueiredo ve 81'inci dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 31'inci dakikada Ben Ouannes'ten geldi. Ben Ouannes, 79'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

31'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kazanılan kornerde Eysseric ortasını yaptı. Ön direkte Ben Ouannes'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.