Gazi Hasan Sarman: '15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir'

TOKAT - İstanbul'da, 15 Temmuz gazisi olan Hasan Sarman, "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliş, Rabbim nasip ederse yeni bir devletin temeller atıldı" dedi.

Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları doğrultusunda hain darbe girişiminin yaşandığı gece hayatlarını hiçe sayarak gazi olanlar unutulmadı. İl merkezinde yaşayan 15 Temmuz Gazileri Hasan Sarman ile Hasan Yaşar'ı Tokat protokolü evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Gazi Hasan Sarman, staj için gittiği İstanbul'da o gece Orhanlı gişelerinde yaşadıklarını anlattı. Halkın silahlarla tarandığını ifade eden Sarman, "Darbecilere neden halka ateş açıyorsunuz? diye sorduğumuzda karşısında bir cevap bulamadık. Bende ateş açıldığı sırada istinat duvarının yanındaydım. Oradan seken kurşun parçaları vücuduma isabet etti. Vefat ettiğimde ahrette gururla taşıyacağım gazilik unvanına erişmiş oldum" dedi.

Sarman, 15 Temmuz'un 4. yılında da o günü yaşamış gibi hissettiğini ifade ederek, "O duyguları her 15 Temmuz geldiğinde aklıma geliyor. Devlerimizin, milletimizin yaşadıkları her an aklımda. Hiç unutmuyorum inşallah unutmayacağız da. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliş, Rabbim nasip ederse yeni bir devletin temeller atıldı. Kitaplardan okuduğumuz Osmanlı devletinin ayak sesleri, rabbim nasip eder tekrardan bir dünya devleti, imparatorluğu olacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA