Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak. Kaynak: AA