Gazeteciler Cemiyetinden Kars Valisi Türker Öksüz'e Ziyaret

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen ve Yönetimi, 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliği görevine atanan Vali Türker Öksüz'e "Hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

Vali Öksüz, Başkan Daşdelen ve beraberindeki KKDGC Başkan Yardımcısı A.Erbil Hüryurt, Yönetim Kurulu üyesi Turgut Kaya ve Cem Daşdelen'i makamında kabul ederek, Kars hakkında sohbet etti.

Başkan Daşdelen, ziyarette Vali Öksüz'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kars basını hakkında Vali Öksüz'e bilgiler veren Başkan Daşdelen, görüş alışverişinde bulundu.

Vali Öksüz'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kars'ın tarihi bir şehir olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu tarihi şehirde görev yapmaktan mutlu olduğunu belirtti. - KARS