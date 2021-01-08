Gazeteci Hüseyin Varlık'ın ismi ilçedeki bir caddeye verilecek
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Gazeteci Hüseyin Varlık'ın ismi ilçedeki bir caddeye verilecek

08.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:51
Gazeteci Hüseyin Varlık'ın ismi ilçedeki bir caddeye verilecek

Bolu'nun Mengen ilçesinde gazetecilik yapan ve geçen yıl eylül ayında yaşamını yitiren Anadolu Ajansında (AA) serbest haberci olan gazeteci Hüseyin Varlık'ın adı yaşadığı mahalledeki caddeye verilecek.

Bolu'nun Mengen ilçesinde gazetecilik yapan ve geçen yıl eylül ayında yaşamını yitiren Anadolu Ajansında (AA) serbest haberci olan gazeteci Hüseyin Varlık'ın adı yaşadığı mahalledeki caddeye verilecek.

Mengen Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 Eylül'de yaşamını yitiren gazeteci Varlık'ın adının yaşatılması için anlamlı bir karar alındığı kaydedildi.

İlçede uzun yıllar TRT ve AA muhabiri olarak görev yapan Varlık'ın isminin belediye meclisinde alınan kararla Türkbeyli Mahallesi'nde yeni açılan bir caddeye verileceği ifade edildi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Varlık'ın adının yazılı olduğu tabelayı caddeye asacaklarını açıkladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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