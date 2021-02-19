Son dakika... Gara şehitleri Esenyurt Meydanı'nda anıldı

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Son dakika gündem haberine göre İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF) üyeleri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için anma töreni düzenledi.

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF) üyeleri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için anma töreni düzenledi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan İSDEF üyesi bir grup, cuma namazının ardından Esenyurt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde toplandı.

Burada bir süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan da atan grup üyelerince anıt önüne Gara'da şehit edilenlerin isimlerinin yazılı olduğu çelenkler bırakıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra dua etti.

İSDEF Genel Başkanı Erol Türkoğlu, dernek olarak her zaman devletin ve Türk ordusunun yanında olacaklarını vurgulayarak, "Bu katliamın PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir karar ve kader anı olduğuna inanıyor, PKK'yı ve destekçilerini buradan lanetliyorum." diye konuştu.

Dernek üyeleri anma programının ardından Esenyurt Meydanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk