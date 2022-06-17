Steam'in veritabanı hakkında daha fazla bilgi almak için oluşturulan SteamDB'de yer alan tarihe göre Steam yaz indirimleri 2022'nin başlangıç tarihi için önümüzdeki hafta öngörüldü. Peki, merakla beklenen Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam'in en çok beklenen indirimlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri 2022, 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Steam'e gelecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 KAÇ GÜN SÜRECEK

Steam Yaz İndirimleri 2022'nin 23 Haziran'da başlayıp 7 Temmuz'a kadar devam etmesi planlanıyor. İnidirmler ile ilgili verileri kronikleştiren SteamDB internet sitesi, etkinlik başlayana kadar günler, saatleri ve dakikaları gösteren bir sayaç ile geri sayım yapıyor.

Piyasaya yeni sürülen oyunların ortalama 500 TL civarında olmasına karşın büyük Steam indirimleri ile oyuncular istedikleri oyunu daha ucuza satın alabiliyor. Bu nedenle Steam Yaz İndirimleri'ni bekleyen kullanıcılar bir sonraki indirimin ne zaman olduğunu merak ediyor.

17 Haziran 14:33