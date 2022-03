Sony, Xbox Game Pass'in rakibini duyurdu! Yenilenmiş PlayStation Plus geliyor

Sony Interactive Entertainment, Playstation Plus'ı 2010 yılında piyasaya sürdüğünden bu yana abonelik hizmetiyle ön saflarda yerini aldı. Ancak rakibi Microsoft, Xbox Game Pass ile Playstation Plus'ın her zaman önündeydi. SIE, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Xbox Game Pass tarzı abonelik sistemi yenilenmiş Playstation Plus'ı duyurdu. Peki, PlayStation Plus ne zaman çıkacak? PlayStation Plus üyeliği ne kadar? PlayStation Plus'ta hangi oyunlar var? Detaylar haberimizde...

SONY, YENİLENMİŞ PLAYSTATION PLUS'I DUYURDU

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su ve Başkanı Jim Ryan, dün akşam PlayStation Blog'dan yaptığı duyuru ile PlayStation Plus ve PlayStation Now'ı birleştirecek yeni oyun servis hizmetini duyurdu.

"PlayStation Plus aracılığıyla yenilenmiş bir oyun kütüphanesini içeren ilk konsol üyeliği hizmeti olmaktan heyecanlandık ve ayrıca PlayStation Now ile ilk konsol oyun yayın hizmetini başlattık."

PLAYSTATION PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önümüzdeki Haziran ayında PlayStation Plus ve PlayStation Now, dünya çapında üç farklı üyelik seçeneği ile PlayStation Plus adı altında birleşecek. PlayStation Plus'ın çıkış tarihinin yanı sıra üç farklı üyeliği bulunacak aboneliğin yurtdışı fiyatları da belirlendi. Abonelik ilk olarak Asya'daki belirli bölgelerde lansmana sunulacak. Ardından ise Avrupa, Kuzey Amerika ve PlayStation Plus'ın sunulduğu tüm ülkelerde çıkış yapacak.

PlayStation Now'ın mevcut olduğu ülkeler: ABD, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre, İrlanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İsveç.

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR?

Üç farklı abonelik seçeneği bulunan PlayStation Plus'ta Temel, Ekstra ve Premium abonelik hizmeti olacak. En ucuz aylık fiyatı 10 dolar olurken maksimum aylık 18 dolarlık ücret belirlendi. Henüz Türkiye fiyatları belirlenmemişken yerel fiyatlandırma ülkelere göre değişecek.

PlayStation Plus Temel

PlayStation Plus Temel abonelikte iki aylık indirilebilir oyun, özel indirimler, kaydedilen oyunlar ve bulut depolama alanı ve çevrimiçi çok oyunculu erişim gibi avantajları bulunuyor. İşte PlayStation Plus Temel abonelik fiyatları:

Amerika

$9.99 aylık/ $24.99 üç aylık/ $59.99 yıllık

Avrupa

€8.99 aylık/ €24.99 üç aylık/ €59.99 yıllık

PlayStation Plus Ekstra

Temel abonelikteki tüm avantajlar sağlanırken ek olarak PlayStation Studios kataloğundaki gişe rekorları kıran hitler ve üçüncü taraf iş ortakları da dahil olmak üzere en keyifli PS4 ve PS5 oyunlarından 400'e kadar bir katalog ekler. İşte PlayStation Plus Ekstra abonelik fiyatları:

Amerika

$14.99 aylık/ $39.99 üç aylık/ $99.99 yıllık

Avrupa

€13.99 aylık/ €39.99 üç aylık/ €99.99 yıllık

PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus Premium'da Temel ve Ekstra abonelikteki tüm avantajları sağlarken ek olarak PS3 oyunları bulut akışı ile oynanabilir, Orijinal PS2 ve PSP nesillerinden hem yayın hem de indirme seçeneklerinde bulunan klasik oyunlardan oluşan 340'a kadar oyun ekler. PlayStation Now'ın şu anda mevcut olduğu pazarlarda Ekstra ve Premium aboneliklerde sunulan orijinal PlayStation, PS2, PSP ve PS4 oyunları için bulut yayını yapabilir ve zaman sınırlı oyun denemeleri de bu aboneliklerde sunulacak böylece müşteriler oyunu satın almadan önce birkaç saat boyunca oyunu deneyebilecekler. İşte PlayStation Plus Premium abonelik fiyatları:

Amerika

$17.99 aylık/ $49.99 üç aylık/ $119.99 yıllık

Avrupa

€16.99 aylık/ €49.99 üç aylık/ €119.99 yıllık

PLAYSTATION PLUS DELUXE

Bunlara ek olarak belirli pazarlarda PlayStation Plus Deluxe aboneliği sunulacak. PlayStation Plus Deluxe'te bulut yayını olmayan pazarlar için Premium'a kıyasla daha düşük bir fiyat ile sunulacak. Orijinal PlayStation, PS2 ve PSP nesillerin sevilen klasik oyunlarının yanı sıra zaman sınırlı oyun denemelerini de içeriyor. Temel ve Ekstra abonelik özellikleri de dâhil olacaktır. Yerel fiyatlandırması ise ülkelere göre değişecektir.

PLAYSTATION PLUS'A EKLENECEK OYUNLAR

Haziran ayında çıkması planlanan PlayStation Plus aboneliğinde lansmanda duyurdukları Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal gibi yapımlar dâhil olacak. Ayrıca kütüphaneye düzenli olarak yeni oyunlar eklenecek.