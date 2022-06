Mount and Blade 2 Bannerlord konsollara çıkacak! Çıkış tarihi sızdırıldı

Açık dünya orta çağ rol yapma oyunu Mound and Blade 2 Bannerlord'un 2020 yılındaki PC lansmanından sonra PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapacağı sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerle beraber oyunun konsollara çıkış tarihi de açıklandı.

Geliştirici ekip başlangıçta Mount & Blade: Warband prequel'i 2015 yılında, PC sürümü erken erişime ulaşmadan çok önce konsollara getirme planlarını açıkladılar. 2021'de geliştiricilerle anlaşma imzalayan Koch Media, anlaşmanın bir parçası olarak Mount and Blade 2 Bannerlord'un dijital versiyonlarına ek olarak perakende mağazaları aracılığıyla globalde satışa sunulacağı bildirildi.

PlayStation Game Size adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre ise Mount and Blade 2 Bannerlord, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e 25 Ekim 2022'de gelecek. Ayrıca Mount and Blade 2 Bannerlord'un PS4'te 40 GB, PS5'te ise 34 GB yer kaplayacağını da paylaştı.

Mount and Blade 2 Bannerlord'un yenilenmiş PlayStation Plus aboneliğinde Extra/Premium aboneliğine dahil olacağı da sızdırıldı.

Savaş boruları çalar, kuzgunlar toplanır. İç savaş koca bir krallığı yıpratır. Sınırların ötesinde yeni krallıklar yükselir. Kılıcını kuşan, zırhını giy, adamlarını topla ve şan kazanmak için Kalradya savaş alanlarına atıl. Egemenliğini kur ve eskisinin küllerinden yeni bir dünya yarat.

Mount & Blade II: Bannerlord Finally Coming To Playstation 4/5 on 25 OCTOBER, 2022.



Price : $49.99







First Version (Mount & Blade: Warband) Available on PS Plus Extra/Premium