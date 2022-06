Marvel's Spider-Man PC'ye geliyor - Haberler

Yıllardır yalnızca Sony'nin Playstation platformunda görmeye alıştığımız örümcek adamın son oyunu Marvel's Spider-Man (daha yaygın bilinen adıyla Spider-Man PS4), bu yaz bilgisayarla gelecek.

Sony'nin her yıl düzenlediği State of Play yayınında Resident Evil 4 Remake ve Callisto Protocol gibi heyecanla beklenen yapımların yanında Sony'nin PC marketine gelişini yakından takip edenlerin tahmin ettiği bir haber daha karşımıza çıktı: God of War, Horizon: Zero Dawn ve Days Gone'dan sonra 2018 çıkışlı Marvel's Spider-Man'da 12 Ağustos'ta bilgisayara geliyor!

Verilen bilgilere göre oyunun Playstation 5 ile birlikte yayımlanan Remastered versiyonu PC'ye aktarılacak ve son büyük Sony PC çıkışı God of War gibi muhtemelen Steam üzerinden satışa sunulacak. Marvel's Spider-Man Remastered, ana oyun için yenilenmiş karakter modelleri ve genel grafiklerin yanı sıra oyun için yayımlanan The City That Never Sleeps ek paket üçlemesini de barındırıyor. PS4 zamanı ise bu ek paketleri oynamak teker teker satın almak gerekiyordu.

Ancak haberler bununla da kesilmedi; Sony, aynı gece sitesinde yayımladığı bir blog yazısıyla 2020 yılında yayımladığı Marvel's Spider-Man: Miles Morales oyununun da önümüzdeki sonbahar bilgisayara geleceğini doğruladı. Ana oyun ile aynı motorda yapılan ve aynı şehirde geçen Miles Morales, kesinlikle serinin ikinci oyunu değil, daha çok 1,5 gibi diyebiliriz. Playstation 5 için çıkacak Spider-Man 2 ise hala 2023 için yolda. Venom'un büyük bir rol oynayacağı tahmin edilen oyun, söylenenlere göre devasa ve karanlık olacak.

SaveButonu / Gamegar