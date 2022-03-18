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Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Nintendo'ya geliyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Nintendo'ya geliyor

Sony'nin dün gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde Hogwarts Legacy ile ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı ve takip edilen bir sıkça sorulan sorular kısmında, açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy'nin Nintendo Switch için de çıkacağı açıklandı.

Geliştiriciye göre, yaklaşan açık dünya büyücü oyunu Hogwarts Legacy, Nintendo Switch'in yanı sıra daha önce onaylanmış olan konsollara da çıkış yapacak. Oyun hakkında daha fazla ayrıntı, yaklaşık 14 dakikalık yeni oynanış fragmanında paylaşıldı.

Hogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandıHogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı

HOGWARTS LEGACY NINTENDO SWITCH'E ÇIKIŞ YAPACAK

Hogwarts Legacy, WB Games'in Avalanche Studios'tan geliyor ve serinin hayranlarına hem kitaplardan hem de dayandığı filmlerden farklı yeni bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 1800'lerde geçecek olan hikâyede oyuncular, Hogwarts büyücülük okulunun öğrencisi olacak ve dizi boyunca görülen çeşitli etkinliklere katılacak.

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Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Nintendo'ya geliyor

Hogwarts Legacy'nin Sıkça Sorulan Sorular kısmında orataya çıkan Avalanche ve WB Games, Harry Potter'dan ilham alan rol yapma oyununun Nintendo Switch'in yanı sıra hem mevcut hem de son nesil konsollara ve PC'ye geleceğini doğruladı. Switch'teki çoğu büyük oyunda olduğu gibi, oyunun kullanıcıların Switch'lerine aktarabilecekleri bir bulut sürümü olması çok olasıdır. Bu genellikle teknik sınırlamalarına rağmen konsolda daha büyük, daha ayrıntılı oyunların başlatılmasına izin verilmek için yapılır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Harry Potter, Nintendo, Gamegar,, Haberler

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