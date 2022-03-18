Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Nintendo'ya geliyor

Geliştiriciye göre, yaklaşan açık dünya büyücü oyunu Hogwarts Legacy, Nintendo Switch'in yanı sıra daha önce onaylanmış olan konsollara da çıkış yapacak. Oyun hakkında daha fazla ayrıntı, yaklaşık 14 dakikalık yeni oynanış fragmanında paylaşıldı.

HOGWARTS LEGACY NINTENDO SWITCH'E ÇIKIŞ YAPACAK

Hogwarts Legacy, WB Games'in Avalanche Studios'tan geliyor ve serinin hayranlarına hem kitaplardan hem de dayandığı filmlerden farklı yeni bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 1800'lerde geçecek olan hikâyede oyuncular, Hogwarts büyücülük okulunun öğrencisi olacak ve dizi boyunca görülen çeşitli etkinliklere katılacak.

Hogwarts Legacy'nin Sıkça Sorulan Sorular kısmında orataya çıkan Avalanche ve WB Games, Harry Potter'dan ilham alan rol yapma oyununun Nintendo Switch'in yanı sıra hem mevcut hem de son nesil konsollara ve PC'ye geleceğini doğruladı. Switch'teki çoğu büyük oyunda olduğu gibi, oyunun kullanıcıların Switch'lerine aktarabilecekleri bir bulut sürümü olması çok olasıdır. Bu genellikle teknik sınırlamalarına rağmen konsolda daha büyük, daha ayrıntılı oyunların başlatılmasına izin verilmek için yapılır.