God of War Ragnarok'un Kaç Saat Süreceği Belli Oldu

Çıkışına yaklaşık bir ay gibi bir süre kalan God of War Ragnarok toplamda kaç saat sürecek ortaya çıktı. Hikaye ve oynanış süresi toplamda 40 saat kadar olacak.

God of War Ragnarok'un kaç saat süreceği netleşti. Insider-Gaming'den Tom Henderson'ın haberine göre, God of War Ragnarok'u tamamlamak yaklaşık 40 saat sürecek. Bunun yarısı yani yaklaşık 20 saati ana hikaye olacak. Ana hikaye süresi içerisindeki ara sahnelerin süresi toplamda 3 saat 30 dakika iken, geriye kalan yaklaşık 16 buçuk saat ise oynanış kısmını oluşturacak.

Geriye kalan 20 saatlik süre ise yan görevlerden oluşacak. Bunun 19 saatlik bölümü oynanış sekansları, 1 saati ise ara sahneler olacak.

How Long To Beat sitesindeki verilere göre, 2018'de çıkan God of War'un da ana hikayesi yaklaşık 20 saat uzunluğundaydı. Ara görevler ile birlikte toplam tamamlama süresi ise yaklaşık 32 saat idi. Bu bağlamda, God of War Ragnarok da ana hikaye açısından benzer bir süreye sahip ancak yan içerikler olarak 7-8 saat daha uzun olacak.

Benzer bir iddia daha önceden de God of War'un yaratıcı ismi David Jaffe'den gelmişti. Jaffe, bir videosunda "40 saatlik oynanış süresi hedefliyorlar. Bu yüzde yüz Platinum Kupa kazanmak için gereken süre mi yoksa ortalama oynanış süresi mi bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki yeni God of War için 40 saatlik bir süre hedefliyorlar" demişti.

Santa Monica Studio'nun geliştirdiği God of War Ragnarok, 9 Kasım'da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Türkçe altyazı desteğiyle çıkacak.