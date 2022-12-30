Taraftar küplere bindi! Galatasaray'ın koçu bonservis bedeli ile satıldı

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, Valorant takımının koçu Timur "Bishop" Şengül ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bonservis bedeli ödenen Şengül'ün yeni takımı Papara SuperMassive oldu. Ayrılığı duyan Galatasaray taraftarı ise espor branşı yönetimine tepki yağdırdı.

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile Ağustos 2022'de takıma dahil olan koç Timur Şengül, yeni yıla yeni takım ile girme kararı aldı ve Papara SuperMassive ile anlaştı.

GALATASARAY ESPOR KOÇUNA VEDA ETTİ

8 Ağustos 2022 tarihinde Galatasaray Espor ile sözleşme imzalayan Valorant takım koçu Timur "bishop" Şengül, dört aylık sürenin ardından yeni takım ile sözleşme imzaladı. Şengül'ün yeni takımı ise Papara SuperMassive oldu.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Galatasaray Espor'un Twitter hesabından Valorant takım koçu Timur "bishop" Şengül'ün bonservis bedeli karşılığında transferi gerçekleştiği bildirilirken bonservis bedeli hakkında açıklama yapılmadı.

TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Timur "bishop" Şengül'ün takımdan ayrıldığı duyurulmasının ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya hesaplarından espor yönetimine tepkiler yağdırdı: