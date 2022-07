Epic Games'in 185 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in 30 Haziran'daki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Toplam değeri 185 TL olan Epic Games oyunları neler? Epic Games bu hafta kullanıcılarına hangi oyunları ücretsiz veriyor? Önümüzdeki hafta Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte detaylar…

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

Epic Games 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına üç adet ücretsiz oyun sunuyor. Toplam değerleri 185 TL olan Epic Games oyunları Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends ve Iratus: Lord of the Dead olarak açıklandı.

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK?

Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunu ise belli oldu. Epic Games Store, 7 Temmuz – 14 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına ücretsiz olarak 25 TL değerindeki bağımsız kart oyunu Ancient Enemy'yi verecek.

EPIC GAMES 30 HAZIRAN – 7 TEMMUZ ÜCRETSİZ OYUNLARI

Geneforge 1 – Mutagen | 33 TL

Uzaylı topraklarında açık uçlu, benzersiz bir fantastik RYO. Dünyayı değiştirmek için kendi yaptığın mutant canavar ordusunun yardımıyla ister savaş ister kurnazlık yap. Bolca beceri, hazine, grup ve yaratık. Destansı bir hikâyede benzersiz özgürlük ve tekrar oynanabilirlik.

Hood: Outlaws & Legends | 109 TL

Vahşi bir orta çağ dünyasında, heyecanlı PvPvE çok oyunculu soygunlarda rakip çeteleri alt et. İster gizlice ilerleyerek hazineleri görülmeden çal ister gürültülü ve vahşi çarpışmalarla hükmet, sadece en iyiler zor kazanılan bir servetle kaçabilecek.

Iratus: Lord of the Dead | 42 TL

Iratus: Lord of the Dead, karanlık bir fantezi evreninde geçen sıra tabanlı bir taktiksel roguelike RYO'sudur. Yüzey dünyaya ulaşmak ve fani diyarlara ölümü getirme görevine sahip öfkeli bir ölüm büyücüsüne yardımcı olmak için bir yaşayan ölü ordusuna önderlik et!