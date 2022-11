Activision Blizzard Satın Alımında 'Microsoft-Sony Kavgası' Kızışıyor

Birleşik Krallık'ta yürütülen inceleme, Activision Blizzard satın alımında "Microsoft- Sony kavgası" için yeni iddiaları ve bilgileri beraberinde getirmeye devam ediyor.

Yalnızca video oyun endüstrisinin değil, aynı zamanda tüm eğlence sektörünün en büyük satın alımlarından biri olan Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında bünyesine katma girişimi için dünya çapındaki çeşitli ülkelerde yürütülen tekelcilik karşıtı incelemeler sürüyor.

Bunların en önemli ayaklarından biri olan Birleşik Krallık'taki rekabet kurumu CMA (Rekabet ve Pazar Otoritesi) geçtiğimiz aylarda ilk aşama incelemesini tamamlayarak satın alıma onay vermemiş ve ikinci aşama incelemeye geçmişti. CMA'in Sony ve Microsoft taraflarından ekim ayında aldığı savunmalar ise birkaç gün önce kamuoyuna açık şekilde paylaşıldı ve birçok ilginç bilgi ortaya çıktı.

Sony, CMA'e gönderdiği yaklaşık 20 sayfalık dokümanda, Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımınını engellemek için birçok noktaya değiniyor. Öncelikle, Activision Blizzard'ın bağımsız kalması gerektiğini belirten firma şu argümanda bulunuyor:

"Satın alım, yeri doldurulamaz oyun serisi Call of Duty'i bağımsız ellerden alarak Micosoft'un son derece başarılı oyun sistemi (Xbox), önde gelen abonelik sistemi (Xbox Game Pass), dominant PC işletim sistemi (Windows) ve lider bulut platformu (Azure) ile birleştirecektir. Güçlü rekabeti devam ettirmenin, tüketicileri ve bağımsız geliştiricleri korumanın tek yolu Activision'ın bağımsız kalmasını ve kontrol edilmesini sağlamaktır."

Sony bu argümanını desteklemek adına PlayStation Plus ve Xbox Game Pass abonelik sistemlerini kıyaslıyor. Satın alım işleminin geçmesi halinde Call of Duty'nin özel olarak Xbox Game Pass'e ekleneceğini ve bu durumun halihazırda abonelik sayısı açısından Xbox Game Pass'in "çok gerisinde" olan PlayStation Plus servisini rekabet edemez duruma sokacağını savunuyor.

CMA'e iletilen belgede Sony'nin öne sürdüğü bir diğer iddia ise Call of Duty'nin yeri doldurulamaz bir marka olduğu. Firma bu iddiasını destekelemek için ise EA'in Battlefield serisini örnek göstererek şu argümanda bulunuyor:

"Activision'dan sonraki en büyük üçünücü parti geliştiricilerden Electronic Arts, Battlefield serisi ile yıllarca Call of Duty'e rakip olmaya çalıştı. Call of Duty ve Battlefield arasındaki benzerliklere ve EA'in geliştirdiği diğer başarılı AAA oyunlara (FIFA, Mass Effect, Need for Speed and Star Wars Battlefront gibi) rağmen Battlefield serisi [Call of Duty'e] yetişemiyor."

Savunmadaki iddialardan biri de Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımı ile Sony'i "daha az etkili bir rakip" haline getirmek istediği. Sony'e göre, "Microsoft, PlayStation'ın Nintendo gibi olmasını istiyor. Böylece PlayStation, Xbox için daha kapalı ve daha az etkili bir rakip olacak. Satın alım sonrası, Xbox tüm shooter oyunlar (Call of Duty, Halo, Gears of War, DOOM, Overwatch) için konsoldaki tek adres olacak ve sonrasında [Xbox] ciddi bir rekabet baskısından kurtulmuş olacak."

Sony'nin savunmasındaki bir diğer dikkat çeken kısım ise, firmanın PlayStation 6'ya atıfta bulunması. Dokümanda Sony, Microsoft'un Call of Duty serisini PlayStation platformunda 2027'ye kadar tutma sözü verdiğini belirterek, "SIE bir sonraki PlayStation konsolunu piyasaya sürdüğünde Call of Duty ve diğer Activision oyunlarına erişimi kaybetmiş olacak. Bu, [PS6'nın] rekabet etme gücünü önemli ölçüde savunmasız hale getirerek müşteri değişimine sebep olacak." iddiasında bulundu.

Microsoft ise CMA'e sunduğu savunma dokümanında, Sony'nin piyasaya sürdüğü birinci parti oyunların kalitesine değinerek kendi oyunlarının bu seviyede olmadığını belirtti. Microsoft, Xbox olarak geliştirip yayınladığı oyunların PlayStation'ın geliştirdiği oyunların gerisinde olduğunu öne sürerek "Sony'nin birinci parti oyunlarının birçoğu daha kaliteli" dedi. Buna ek olarak, Sony'nin "dominant konsol üreticisi" ve "güçlü oyun dağıtımcısı" olduğunu belirterek "Activision'a denk boyutta ve Microsoft'un oyun bölümünün neredeyse iki katı büyüklüğünde" olduğunu iddia etti. Kısacası, Sony'nin rekabet edecek güçte olduğunu öne sürdü.

CMA'in Microsoft'un Activision Blizzard satın alımına yönelik yürüttüğü ikinci aşama inceleme süreci için son tarih 1 Mart 2023. Bu tarih itibarıyla CMA'in ikinci aşama kararı belli olacak.