Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Olay hakemin terfi alması çıldırttı
Galatasaraylı futbolculara "Lan" dediği ve Yeni Malatyalı Adem Büyük'ü tehdit ettiği ileri sürülen hakem Zorbay Küçük'e TFF Başkanı Nihat Özdemir'in FIFA kokartı takması, Sarı-Kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi. Sosyal medyada bu anlara taraftarlar ateş püskürdü.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı. Özdemir, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor ile polemik yaşayan Zorbay Küçük'e FIFA kokartı taktı.
Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük, Sarı-Kırmızılı futbolcular ve teknik ekiple tartışma yaşamıştı. Yardımcı antrenör Necati Ateş maçtan sonra, "Futbolcularımızı yalancılıkla suçluyor, 'Lan' diyor, Arda'ya da 'Ayakkabı mı fırlatacaksın' ifadesini kullanıyor. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetler altında ezilirsin" açıklamasından sonra hakem Zorbay Küçük, Fatih Terim tarafından çok ağır şekilde hedef alınmıştı.
Fatih Terim ise geçtiğimiz haftalarda kulüp televizyonunda, "Bak Zorbay kardeş, yaşın genç. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın" açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından hakem Küçük, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'le de gerilim yaşamıştı.
Adem Büyük Kayseri maçından sonra, "Alttan almazsanız ben alttan almam diyor. Siz kimsiniz abi! Burada bizi tehdit ediyor. Ayıptır bu kadarı da" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in hakem Zorbay Küçük'e FIFA kartı takmasıyla çılgına döndü. Sosyal medyadan duruma tepki göstermeyen Başkan Burak Elmas'a da ağır eleştiri yöneltildi.
İşte Galatasaray taraftarının paylaşımları:
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