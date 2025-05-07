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Galatasaray Trabzonspor kupa bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray Trabzonspor kupa bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Taraftarlar bu dev mücadelenin nerede oynanacağını ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Final karşılaşması saat kaçta başlayacak, canlı yayınlanacak mı? İşte, Galatasaray – Trabzonspor finaline dair tüm soruların yanıtları…

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev mücadele öncesinde gözler maç tarihi, stadyum bilgisi ve bilet fiyatlarına çevrildi. Taraftarlar, "Galatasaray Trabzonspor kupa maçı ne zaman?", "Final maçı nerede oynanacak?" ve "Kupa finali bilet fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Türkiye Kupası finaline dair tüm merak edilen detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 sezonunun final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan kupa finali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te gerçekleşecek.

Galatasaray Trabzonspor kupa bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak?Galatasaray Trabzonspor kupa bilet fiyatları ne kadar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, final karşılaşması Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak. Maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar final coşkusunu hem stadyumda hem de ekran başında doyasıya yaşayacak.

Galatasaray Trabzonspor kupa bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak?Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman

GALATASARAY TRABZONSPOR KUPA BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak Gaziantep'te oynanacak dev karşılaşmanın bilet ücretleri belli oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan bu heyecan dolu final için bilet fiyatları netleşti. Edinilen bilgilere göre, kale arkası tribünleri 750 TL, maraton tribünü ise 1.500 TL olarak fiyatlandırıldı. Tribün dağılımı da açıklığa kavuştu. Final mücadelesinde Doğu Maraton tribünü ve Güney kale arkası bölümleri Trabzonspor taraftarlarına tahsis edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler 6 Mayıs Salı günü itibarıyla satışa sunuldu. Taraftarlar biletlerini Passo üzerinden temin edebilecek.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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