Galatasaray son nefese kadar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray son nefese kadar!

Galatasaray son nefese kadar!
Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor

Sarı-kırmızılılar, ya tamam ya devam maçında Antalyaspor deplasmanından 3 puanla çıkıp şampiyonluk hedefini son 5 maça taşıdıSerhan TÜRK - - Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle 3 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, ya tamam ya devam maçında Antalyaspor deplasmanından 3 puanla çıkıp şampiyonluk hedefini son 5 maça taşıdı

Serhan TÜRK - - 

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle 3 puana ulaştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Sarı-kırmızılılar hafta içi Trabzonspor karşısında fırsat teperken, Antalyaspor galibiyetiyle yarıştaki iddiasını sürdürdü.

UÇAKTAN İNDİ GOLÜNÜ ATTI

14 Nisan tarihinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecine giren Mostafa Mohamed, son testi negatif çıktıktan sonra dün uçakla Antalya kampına katıldı. 10 günlük karantina döneminin ardından direkt maça çıkan Mısırlı yıldız takımının tek golünü atarak, karşılaşmanın anahtar oyuncusu oldu. Son golünü 27 Şubat'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında atan Mostafa Mohamed, yaklaşık iki aylık suskunluğunu da bozmuş oldu.ŞENER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTIOmar, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes'in yokluğunda sağ bekte tek alternatif olarak kalan ve Trabzonspor maçında da ayakta kalan isimlerden olan Şener Özbayraklı, Antalya deplasmanının yıldızlarındandı. Galatasaray kariyerindeki ilk asistini kritik karşılaşmada yapan tecrübeli oyuncu, Akdeniz temsilcisinin yıldızı Podolski'ye de geçit vermedi. Şener karşısında etkili olmakta zorlanan Podolski, 59'uncu dakikada sinirlerine hakim olamayarak ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. TERİM'İN TAKDİRİNİ KAZANDILARGalatasaraylı futbolcular gösterdikleri performansla teknik direktör Fatih Terim'in takdirini kazanırken, özellikle Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu ve sonradan oyuna giren Arda Turan ve Mohamed performanslarıyla tecrübeli hocanın yüzünü güldürdü.HEDEF 6'DA 6

Antalyaspor galibiyetini kazanma serisinin ilk maçı olarak gören Galatasaray'da tek hedef kalan 5 maçı da kazanıp şampiyonluğa ulaşmak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Fatih Terim'den başkanlık sinyali: Galatasaray'la yaşıyorum, pozisyonunu bilemem
Fatih Terim'den başkanlık sinyali: Galatasaray'la yaşıyorum, pozisyonunu bilemem
Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!
Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!
Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü
Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Lukas Podolski Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray son nefese kadar! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:12:21. #1.16#

title