Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi? Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'ı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-1 yenen Galatasaray, gruplara kaldı. Peki, Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi