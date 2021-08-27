Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi? Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?
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Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi? Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?

Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi? Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?
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Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'ı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-1 yenen Galatasaray, gruplara kaldı. Peki, Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerini saf dışı bırakarak grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Tüm play-off maçlarının sona ermesinin ardından torbalarda yer alacak takımlar da netleşti.

Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi? Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı?

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU, BELLİ Mİ?

Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak. Sarı-lacivertlilerin Sparta Prag, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad ve Spartak Moskova'yla eşleşme şansı bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların ise Legia Varşova, Antwerp, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien ve Stum Graz'la eşleşme şansı bulunmuyor.

Avrupa Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz

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Galatasaray rakibi kim oldu, belli mi? Galatasaray UEFA grubunda kimler var, açıklandı mı? - Haberler
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