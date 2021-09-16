Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında evinde Lazio'yu ağırlayacak olan Aslan mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı ne zaman, kaçta? Galatasaray Lazio maçı saat kaçta?" gibi soruları aratmakta.

GALATASARAY LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'ın yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 4. hakem olarak David Smajc görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Slavko Vincic, AVAR koltuğunda ise Rade Obrenovic oturacak.

GALATASARAY-LAZİO MUHTEMEL 11'LER!

Sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, Lazio'ya karşı oynamayacak.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Assuncao, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Halil, Muhammed.

Lazio : Reina, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Milinkovic, Alberto, Anderson, Pedro, İmmobıle.

MARCAO DÖNÜYOR!

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao kadro dışı kalmasının ardından takıma dönmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan antremanda özür dileyen affedilen Marcao, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçıyla takıma dönmeye hazırlanıyor.

LAZİO İLE 5. MAÇ

Galatasaray, Lazio ile bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 4 maçın birinden galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 2 yenilgi bir de beraberlik elde etti.

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