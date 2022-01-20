Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Perşembe Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Perşembe Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Perşembe Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Galatasaray - Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232kanallarından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir. Maç henüz bitmedi. Maçta GS 1-0 önde. Maçta 1-1 eşitlik var. İlk yarı bu skorla bitti.

Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri :

  • 39. dakika : Halil Dervisoglu

Kasımpaşa'nın golleri :

  • 48. dakika : Ryan Donk

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. İlk yarı 1-1 bitti.

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Perşembe Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

SAMET ÇİÇEK(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

YAKUP ÖZHAN(AVAR)

NESLİHAN MURATDAĞI(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

AHMET TOLUNAY(Temsilci)

ERCAN TAĞ(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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