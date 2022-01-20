Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Perşembe Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Ocak Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir. Maç henüz bitmedi. Maçta GS 1-0 önde. Maçta 1-1 eşitlik var. İlk yarı bu skorla bitti.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri :

39. dakika : Halil Dervisoglu

Kasımpaşa'nın golleri :

48. dakika : Ryan Donk

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. İlk yarı 1-1 bitti.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

SAMET ÇİÇEK(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

YAKUP ÖZHAN(AVAR)

NESLİHAN MURATDAĞI(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

AHMET TOLUNAY(Temsilci)

ERCAN TAĞ(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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