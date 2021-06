Galatasaray'ın borcu 2 milyar 162 milyon lira

Galatasaray Spor Kulübü'nün 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon lira borcu olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal toplantıda yer aldı. Başkan yardımcıları Günay ve Kançal veda konuşması yaptı. Öte yandan, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda yarışacak olan başkan adaylarından konuşmacı sırasıyla İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit Şardan da kürsüye çıktı. Ayrıca 18 Haziran'da gerçekleştirilecek divan kurulu başkanlık seçimine girecek Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu da kendileri ve ekipleri hakkında bilgi verdi.

KAAN KANÇAL: BORÇ 2 MİLYAR 162 MİLYON LİRAİlk olarak kürsüye gelen başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon lira olduğunu söyledi. Kançal, şunları kaydetti: "Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin deyiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon lira. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon lira olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür lira borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın 4 milyar küsur borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor.""YAPILANDIRMANIN MALİ TABLOLARDAKİ POZİTİF ETKİSİNİ GÖRDÜK"Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Aralık 2019'da imzaladıkları yapılandırma anlaşması ile ilgili de bilgiler veren Kaan Kançal, şöyle konuştu: "Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu. Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Birtakım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık. Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon lira yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon lira faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon lira ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon lirayı 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak. Bu yapılandırmayla ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımızla ilgili nakit akıştan kaynaklanan temerrüde düşme riskimiz azaldı. İkinci olarak finansman ve faiz giderlerimiz bitti. Artık lira kredi faizlerini fahiş kullanmayacağız. Piyasanın şartları neyse o olacak. Uzun vadede yüz binlerce lira tasarrufumuz olacak. Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı imzalamasaydık bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon liraydı. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur."Kaan Kançal'ın sunumunun ardından kürsüye çıkan başkan yardımcısı Yusuf Günay ise şu ifadeleri kullandı: YUSUF GÜNAY: GALATASARAY'I DAHA İYİ BİR NOKTADA DEVRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ""Sayın Divan Başkanım, değerli kurul üyeleri, saygıdeğer başkan adaylarımız, öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. 2018 yılının Ocak ayında devraldığımız bayrağı devretme günümüz geldi. Tabii vedalar zor. Bizim için yoğun bir duygusal süreç yaşıyoruz. Ben de son günlerde bu yoğunluğu derinden hissettim. Aslında Galatasaray'a veda etmiyoruz. Böyle büyük bir camiaya hizmet etmenin onuru, gururu ve şerefini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte belki görev almayacağız ama kalbimiz her zaman olduğu gibi Galatasaray için, Galatasaray ile birlikte ve Galatasaray'a olan inancımızla birlikte atacak. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şahsen Galatasaray Başkan Yardımcılığı görevimi sürdürdüğüm 3 yıl içerisinde kimsenin kalbini kırmamaya özellikle özen gösterdim. Kulübümüzü daha iyi yarınlara ulaştırabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte haftanın her günü kulübe geldik, çalışma arkadaşlarımızla çalıştık. Hafta sonları da yarışmacı voleybol, basketbol ve futbol takımlarımızı yalnız bırakmamak adına koşturduk. Eğer zaten 2 gün kulübe gelmezseniz kulübün gündeminden koparsınız. O kadar yoğun, o kadar çetrefilli bir süreci yaşadık. Kaan kardeşimiz 3 buçuk yıl boyunca yapılan Galatasaray'a yakışır hizmetleri teker teker anlattı. Benim de bir iki ilavem olacak. Bir tanesi tabii ki gelir arttırıcı çalışmalar. Gerçekten pandeminin de yarattığı baskıyla yoğunluk verdik. Stadımızdaki güneş paneli inşaatına bu ay sonundan önce başlanacak. Yasal izinler tamamlandı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali stadımızın çatısında yapılacak. Stadımızda tüketilen elektriğin %60'ından fazlası buradan karşılanacak. Bir diğeri de Fiba Emeklilik ile Galatasaray bireysel emeklilik iş birliği yaptık. Bu da kulübümüze çok uzun yıllar sürdürülebilir bir gelir kapısı açmış oluyor. Bunları kısaca tek bir cümleyle özetlersem; 2018 yılının Ocak ayında teslim aldığımız bütün rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır. Biz daha iyi noktada bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii burada kulüpte gerçekten özveriyle çalışan bütün profesyonel arkadaşlarımıza, teknik heyetlerimize, başta Fatih Terim hocamız olmak üzere bütün antrenör, teknik kadro ve sporcularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. İftiharla söylemeliyim ki hiçbir zaman kulübün çalışanlarının maaşlarını bir gün geciktirmedik. Tam zamanında ve tam olarak ödedik. Buna çok özel özen gösterdik.""KATKILARI İÇİN SAYIN BAŞKANIMIZ MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜR EDİYORUM""Bir parantez de Başkanımız Mustafa Cengiz'e açmak istiyorum. Gerçekten gecesini gündüzüne katarak Galatasaray için çok çalıştı. Yakalandığı hayati hastalığa rağmen Galatasaray ile yatıp Galatasaray ile kalktı. En zor anında bile Galatasaray'ı dilinden hiç düşürmedi. Biz çalışma arkadaşları olarak bunun şahidiyiz. Sabah 4'lere kadar bankalarda, yüzde birlik, yüzde yarımlık bir komisyon için diğer kulüplerden daha fazla fayda ve menfaat temin etmek için çaba sarf ettiğinin bizzat şahidiyiz. Ben de bu özveri ve Galatasaray'a katkıları için Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'e bir kez daha teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, 3 buçuk yıl boyunca görev yaptığımız Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza özellikle Abdurrahim Bey'e teşekkür ediyorum. Her noktada Galatasaray'ın değerine koşan, abilik yapmış bir kişidir. Kaan Kançal her zaman birlikte çalıştığımız mesai arkadaşımız olmuştur. Galatasaray için hakikaten her bir dakikamızda özveriyle koşturduk.""DÖNEMİMİZDE HİÇ FENERBAHÇE YENİLGİSİ GÖRMEDİK"

"Bir mutluluğumu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim dönemimizde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedik. Bu bizim için en büyük mutluluk. Hatta son 2 maçı galip gelmedin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Ben bütün başkan adaylarına teker teker cani gönülden başarılar diliyorum. Bizim hizmetimiz, sevgimiz, saygımız onlarla olacak. Saygılarımı sunuyorum."

