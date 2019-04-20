Galatasaray İç Sahada Son 5 Maçta 4 Kez Penaltıdan Gol Attı

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 5 Süper Lig maçında 4 kez penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılar bu atışların hepsini gole çevirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 maçta 4 kez beyaz noktaya gitti. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Trabzonspor ve Kayserispor müsabakalarında 1, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da 2 penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu penaltıların hepsini gole çevirirken, bunları da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA