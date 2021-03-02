Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada

02.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:54
Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

Galatasaray HDI Sigorta, yarınki mücadeleyi 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanması halinde final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik galibiyetinde ise maçın kazananını altın set belirleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Şentop Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Eda Ece Zeki Müren Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Ali Koç Mustafa Er Mustafa Yumlu Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 09:54:29. #1.15#
title