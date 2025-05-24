GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER! Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve muhtemel 11'ler nasıl şekilleniyor? Süper Lig'in 37. haftasında büyük heyecana sahne olacak bu karşılaşma öncesinde, iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray - Göztepe maçının tarihi, saati ve muhtemel ilk 11'leriyle ilgili öne çıkan detaylar…
Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu mu? Süper Lig'in 37. haftasında kritik öneme sahip mücadelede sahne alacak Galatasaray ve Göztepe'nin ilk 11'leri, futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar, hem maçın yayın bilgilerini hem de sahaya çıkması beklenen oyuncuları yakından takip ediyor. İşte, Galatasaray - Göztepe maçına dair öne çıkan bilgiler ve olası kadro detayları…
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 37. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Galatasaray ile Göztepe arasındaki mücadele, önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray ile ligde prestij mücadelesi veren Göztepe'nin karşı karşıya geleceği bu zorlu maç, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Kritik müsabaka, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu'nda, saat 19.00'da başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Yoğun ilgi gören bu mücadele öncesinde, iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri de taraftarlar tarafından araştırılıyor.
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?
Teknik direktörlerin taktik planları ve son antrenman performansları doğrultusunda şekillenen muhtemel kadrolar, maçın kaderini belirleyecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray cephesinde rotasyona gidilip gidilmeyeceği, Göztepe'de ise hangi isimlerin sahaya ilk 11'de çıkacağı büyük merak konusu.
Galatasaray Tahmini Kadrosu
Kalede: Fernando Muslera
Savunma Hattı: Kaan Ayhan, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs
Orta Saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens
Hücum Üçlüsü: Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.
Göztepe Tahmini Kadrosu
Kaleci: Arda Özçimen
Defans Dörtlüsü: Ogün Bayrak, Héliton, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı
Orta Alan: Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic
İleri Üçlü: Victor Hugo, Rômulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş
Göztepe cephesinde Djalma Silva, Isaac Solet, Juan, Doğan Erdoğan ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaları beklenmiyor.