Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (1) - Haberler Spor
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Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (1)

AA / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Terim, Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (1)

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AA / Mehmet Özcan - Spor Haberleri

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