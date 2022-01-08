Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (1)

FATİH, İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Terim, Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.