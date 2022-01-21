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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ligin 22. haftasında dün yapılan Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ısınma hareketleriyle başladığı idmana pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum varyasyonları içeren tempolu çalışmayla tamamlandı.

Kasımpaşa maçında omzu çıkan ve redüksiyonu sahada yapılan Alpaslan Öztürk, antrenmanda yer almadı ve günü tedaviyle geçirdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Sakatlığı geçen Ryan Babel ise takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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