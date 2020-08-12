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Galatasaray'da Okan Böke istifa etti

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Okan Böke'nin Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da Okan Böke istifa etti
12.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:31

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Okan Böke'nin Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Böke'nin Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edeceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Fahri Okan Böke, Başkanımız Mustafa Cengiz'in bilgisi ve onayı dahilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Galatasaray Sportif A.Ş.'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Sayın Fahri Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir" denildi.

Okan Böke'nin yerinde Sportif AŞ'de Maruf Güneş'in seçildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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