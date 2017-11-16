Galatasaray'da Medipol Başakşehir Hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Futbolcuların, gruplar halinde dar alanda pas ve topa sahip olma idmanıyla sürdürdükleri antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma üzerinde durulduğu bildirildi.



Antrenmana, milli takım kamplarından dönen Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in de katıldığı aktarıldı.



Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.