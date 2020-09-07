Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
07.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:28

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Yön değiştirme ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, interval koşularla tamamlandı.

Akşam yapılan antrenman ise dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Birce Akalay Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Türk Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 21:28:35. #1.14#
title