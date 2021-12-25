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Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta iyi oynamadıklarını söyledi.

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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta iyi oynamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı futbol adamı, Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Kendi oyunumuza bakmamız lazım. Son iki haftada takımımıza ne oldu, bunu konuşmamız lazım. Çünkü Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını mükemmele yakın oynadık. Ne oldu da son iki maçta bu kadar kötü bir performans ortaya koyuyoruz? Bunları oturup, konuşacağız." diye konuştu.

Galatasaray maçında çok top kaybı yaptıklarını anlatan Groenendijk, "57 top kaybıyla oynadık. Şaşkınlık içindeyim. Çünkü böyle bir performans beklemiyorduk. Bizim planladığımız bambaşka bir oyundu. Takım olarak iyi değildik, topa sahip olamadık ve Galatasaray'ı oyunda tuttuk. Ondan sonra yenilen bir gol ve maçın gidişatı değişti. Bu kötü performans için öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kazanmak için, üç puanı almak için gelmiştik, bunu başaramadık. Ancak bu şekilde de kaybetmememiz gerekiyordu. Son iki haftadaki negatif havayı değiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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