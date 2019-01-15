Galatasaray'a Coşkulu Karşılama

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Bolu'ya gelen Galatasaray, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Galatasaray, yarın Boluspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Bolu'ya geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını Boluspor'la yapacak olan sarı-kırmızı ekip, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptı. Galatasaray'ın giriş yapacağı otelin önüne saatler öncesinden gelen taraftarlar, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte meşalelerini yakarak takımlarına tezahüratta bulundu. Geniş güvenlik önleminin alındığı otel çevresinde, fotoğraf çekebilmek için otel girişinde izdiham oluşturan taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İHA