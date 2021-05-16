Galata Kulesi'ne Beşiktaş arması yansıtıldı

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı araması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı araması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 ile yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın arması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Armanın altına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın tebrik yazısı da kondu. Galata Kulesi'nin bu hali sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı