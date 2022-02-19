Gala coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle Gala coin hakkında gala coin twitter, gala coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, Gala coin yorum ve grafiği! Gala coin nedir? Gala coin geleceği nedir? Gala coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

GALA COİN NE KADAR?

Gala coin kaç dolar?

Gala coin anlık olarak $ 0,29039 değerindedir. (23.55)

Gala coin kaç TL?

Gala coin anlık olarak ₺3.97 değerindedir. (23.55)

Gala coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺27,677,978,194 ( -4.01% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺140,262,588,133 ( -4.01% )

Hacim: ₺16,451,240,071 ( -4.47% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.5914

Dolaşan Arz: 6.98BGALA

GALA COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Gala coin anlık olarak $ 0,29039 değerindedir. (23.55)

Gala coin değeri son 24 saatte 3,80% değer kaybetmiştir.

Gala coin son 7 günde 6,68% değer kaybetmiştir.

GALA COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

GALA COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

GALA COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

GALA COİN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

GALA COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

GALA COİN NEDİR?

Merkezi olmayan Gala Games ekosistemi, kapıları sonuna kadar açmayı ve oyunculara hak ettikleri kontrolü geri vermeyi hedefliyor. Adem-i merkeziyetçilik sayesinde oyuncular yalnızca oyun içi öğelere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda Gala Oyunları yol haritasının nasıl gelişeceği konusunda da söz sahibi olurlar. Oyuncular ve düğüm sahipleri, platforma hangi oyunların eklenmesi gerektiğini veya merkezi olmayan Gala Oyunları ekosistemi tarafından nelerin finanse edilmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olmak için dağıtılmış oylama mekanizmaları aracılığıyla listelenecek.

GALA COİN YORUM

Gala coin yorum ve Gala yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok Gala coin investing, Gala coin twitter, Gala coin forum ve Gala coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki Gala coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış Gala coin yorumları Gala coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar GALA hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra Gala Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre Gala coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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