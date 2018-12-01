G-20 Zirvesine Katılan Putin ile Prens Selman'ın Samimi Selamlaşması Dikkat Çekti

Arjantin'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile samimi bir şekilde selamlaştığı ve birbirlerine 'çak yaptıkları' görüldü.

PUTİN İLE SELMAN'IN SELAMLAŞMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi ilginç anlara sahne oluyor. Bunlardan birisi de Rusya lideri Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasındaki selamlaşma şekli oldu.

SELMAN, KAŞIKÇI OLAYI SONRASI İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Veliaht Prens Selman, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinden bu yana ilk kez uluslararası bir toplantıda yüzünü gösterdi.

İKİLİ GÜLEREK YERLERİNE OTURDU

Liderlerin, uluslararası baskı altında olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu.

Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın gözü önünde Veliaht Prens'le 'çak' yaptı. Ardından ikili gülerek yerlerine oturdu.