Futbolda yumruk atmanın ve futbolcuya saldırmanın cezası nedir? Futbolda bir oyuncuya yumruk ve saldırının cezası ne olur, kaç maç?

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Mücadeleye Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga damgasını vurdu. Kerem'e önce kafa sonra yumruk atan Marcao kırmızı kartla oyun alanının dışına alındı. Bunun ardından vatandaşlar futbolda yumruk atmanın cezas nedir merak etti. Peki, Futbolda yumruk atmanın ve futbolcuya saldırmanın cezası nedir? Futbolda bir oyuncuya yumruk ve saldırının cezası ne olur, kaç maç? İşte ayrıntılar...

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından futbol severler Futbolda yumruk atmanın ve futbolcuya saldırmanın cezası nedir? Futbolda bir oyuncuya yumruk ve saldırının cezası ne olur, kaç maç? gibi soruların cevaplarını merak etti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Peki, TFF yönetmeliğine göre futbolda saldırının cezası nedir?

MARCAO VE KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Giresunspor maçında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao saha içinde birbirine girdi.

Galatasaray'da Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olayların ardından oldukça duygusal ve sinirli olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

FUTBOLDA SALDIRININ VE YUMRUK ATMANIN CEZASI NEDİR?

Saldırı cezası ile ilgili TFF yönetmeliği maddeleri şu şekilde:

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.- TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 30.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL'den 275.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.- TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 35.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL'den 25.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 100.000.-TL'den 300.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 55.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 30.000.-TL'den 55.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 15.000.-TL'den 30.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

MADDE 35 – İKAME ve İLAVE CEZALAR

(1) Disiplin ihlalinin özelliklerine göre, öngörülen cezaya ilaveten ödüllerin iadesi veya para cezası verilebilir.

(2) AFDK ve İl Disiplin Kurulları, gelişim ligleri ve bölgesel amatör lig müsabakaları hariç olmak üzere para cezası yerine somut olayın şartlarını ve hakkaniyeti dikkate alarak başka bir ceza ikame etmekle yükümlüdür. Amatör müsabakalarda sahanın fiziki şartları göz önünde bulundurularak soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı yerine hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

(3) Bu talimatta kulüpler ve yöneticileri için öngörülen para cezaları Bölgesel Amatör Lig kulüpleri ve yöneticileri hakkında da uygulanır. Bu halde Bölgesel Amatör Lig'de uygulanacak para cezaları 1.000.- TL'den az 6.000.- TL'den çok olamaz. Gelişim Liglerinde uygulanacak para cezaları Gelişim Ligleri Statüsünde yer alır.

(4) Bu talimatta yer alan sportmenliğe aykırı hareket, kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme, ayrımcılık, bilinçli kart görme, şiddetli hareket, saldırı ve kavga ihlalleri nedeniyle, ilgili maddelerde belirtilen cezalara ek olarak, futbolculara ve lig statülerinde belirtilen sahaya girebilecek kişilere, Süper Lig için 13. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.000.-TL'den 65.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 6.500.-TL'den 33.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 3.000.-TL'den 13.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 1.500.-TL'den 7.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

NOT = Bunlara ek olarak Marcao hakkında kesin karar ise PFDK'nın yapacağı açıklama sonrası verilecek.